Lider eşlerine Japon mutfağı tanıtımı - OSAKA

- Japon aşçıların lider eşlerine tanıtım yapması - Lider eşlerinin ürünleri incelemesi ve tadım yapmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı. Lider eşleri, zirvenin ikinci gününde Japon kültürüne ait yemekler hakkında bilgi aldı.
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