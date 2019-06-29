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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lider eşlerine çay seremonisi - OSAKA Haberi

Lider eşlerine çay seremonisi - OSAKA Haberi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi - Çayın hazırlanması - Dans gösterisi - Toplu fotoğraf çekimiOSAKA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Osaka 'da lider eşleri onuruna verilen çay seremonisine katıldı.
Çay seremonisi kapsamında liderlerin eşlerine kültürel dans gösterisi gerçekleştirildi.

Çekim Dans Gösterisi 

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