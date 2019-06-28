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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Lider eşleri Japonya'da buluştu - KYOTO

Lider eşleri Japonya'da buluştu - KYOTO

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gelişi - Lider eşlerinin geleneksel araçlarla bahçeyi gezmesi - Lider eşlerinin balıklara yem atmasıG20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka’da bulunan liderlerin eşleri, Japonya 'nın Kyoto kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konukları, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe karşıladı.

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