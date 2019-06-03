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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lice'de sürdürülen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Lice'de sürdürülen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi

operasyonda ele geçirilen malzemeler

El Bombası Piyade Terör Örgütü Teröristler 

-Mühimmatlardan görüntü
-Mühimmatların sergilenmesi
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR )- Lice'de sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Haziran 2019 Pazartesi günü Lice ilçesi Bayırlı köyü Bilgin mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı temas sonucu 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece boyunca takibe devam edilmiş ve sabah saatlerinde yeniden temas sağlanarak 4 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonda toplam 5 terörist, üzerlerinde bulunan 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet el bombası, 149 adet 5.56 milimetre çapında M-16 piyade tüfeği fişeği, 22 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet el telsizi ve 1 adet telsiz bataryası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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