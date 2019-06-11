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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Lice'de etkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi

Lice'de etkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi

teröristin fotoğrafı

Gori 

-arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- İçişleri Bakanlığı, Lice kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 03 Haziran 2019' da Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi. Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan Zinar kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2'ye çıkmış oldu.
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