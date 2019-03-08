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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Libyalı iş adamını İstanbul'a partiye çağırıp kaçırdılar

Libyalı iş adamını İstanbul'a partiye çağırıp kaçırdılar

Şüphelilerin adliyeye sevki

( İSTANBUL )- İş adamının ailesi ve arkadaşlarından 150 bin dolar fidye alan Tunus uyruklu karı koca, polis operasyonuyla yakalandı İSTANBUL

Sosyal Medya Televizyon Ara Transfer Suç Duyurusu Polis Ekipleri 


- Libyalı iş adamını ‘partiye’ davet ederek kaçıran ve ailesinden 150 bin dolar fidye alan Tunuslu karı koca polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Esenyurt’ta meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Tunus’ta Libyalı iş adamı Yousef Rajap E.’ye bir süre rehberlik yapan Amıra Bassa isimli kadın İstanbul’a gelerek burada yaşamaya başladı.
Telefonla irtibatını sürdüren Tunuslu Amıra, bir süre sonra iş adamını arayarak İstanbul’da büyük bir parti düzenleyeceklerini söyleyerek davet etti. Davet üzerine iş adamı İstanbul’a gelerek Amıra Bassa’nın kaldığı otele yerleşti. Birkaç gün sonra iş adamı, Amıra Bassa ve kardeşi olduğu öğrenilen Raua ile birlikte partinin yapılacağı iddia edilen Esenyurt'taki villaya gitti. Lüks bir villaya giden şahıslara kapıyı Muhammed Fehed isimli şahıs açtı. Villaya giriş yaptıktan sonra şüpheliler iş adamını, içeceğine ilaç koyarak bayılttı. İş adamının ellerini ve kollarını bağlayan şüpheliler daha sonra telefonla Libya’daki arkadaşlarını ve ailesini arayarak 200 bin dolar fidye istedi. Bunun üzerine iş adamının arkadaşları ve akrabaları aralarında topladıkları 150 bin doları şüphelilerin hesabına aktardı. Para transferinin gerçekleşmesinin ardından şüpheliler iş adamını, kredi kartlarında bulunan 20 bin doları da çektikten sonra serbest bıraktı. Hayatının şokunu yaşayan iş adamı Yousef Rajap serbest kalır kalmaz ilk uçakla Libya’ya gitti. Bir süre ülkesinde dinlenen Yousef Rajap iş için Güney Kore’ye gitti. Burada televizyon izlerken bir Türk kanalına denk gelen Yousef Rajap, Rehine Müzakere timlerinin yaptığı operasyonu gördü. Televizyondan izlediği haberle yaşadıklarını şikayet edebileceğini fark eden iş adamı Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulundu. Libyalı iş adamının şikayeti üzerine Rehine Müzakere timleri çalışmaya başladı.
Çalışmalar sırasında polis iş adamının sosyal medya üzerinden şüpheliler ile iletişim kurmasını sağladı. Sosyal medya hesabını takibe alan ekipler şüphelilerin adreslerini tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucunda Muhammed Fehed, Amıra Bassa ve kocası olduğu öğrenilen Abdulhadi Abdo’yu yakalanarak gözaltına aldı. Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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