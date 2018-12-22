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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Siyala - TRABLUS

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Siyala - TRABLUS

- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'nın konuşmasıSiyala - Çavuşoğlu ortak basın toplantısı - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala: - "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık"TRABLUS/ANKARA (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine ilişkin, "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Libya'nın başkenti Trablus 'ta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Siyala, burada yaptığı konuşmada, görüşmenin, Libya ve Türk halkını ilgilendiren önemli konuların konuşulması ve Libya'da gerek siyasi gerek güvenlik alanındaki gelişmelerinin Çavuşoğlu'na aktarılması noktasında önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki önemli konuları ele aldıklarını dile getiren Siyala, Türkiye'nin Libya'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı. Siyala, "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönmesi, yarım kalan projelerini tamamlaması ve Libya'nın yeniden imarında rol almaları konularını ele aldık." ifadesini kullandı.Siyala, Tunus limanında içinde silah olduğu iddia edilen gemiye ilişkin başsavcılığın soruşturma başlattığını ve bugünkü görüşmelerde elde edilen bilgileri Türkiye ile karşılıklı olarak paylaşma ve ortak soruşturmanın yapılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Başsavcı Başsavcılığı Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

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