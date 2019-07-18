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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Libya'daki uluslararası havalimanına hava saldırısı

Libya'daki uluslararası havalimanına hava saldırısı

Saldırı sonrası çıkan yoğun duman detay

( TRABLUS ) TRABLUS

Hava Saldırısı Askeri Operasyon Uluslararası Başkent Saldırı 


- Libya'nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.
Saldırı nedeniyle tüm uçuşların askıya alındığı açıklandı. Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na bir hava saldırısı düzenlendi.
Mitiga Havalimanı yetkilileri, havalimanına yapılan füze saldırısı nedeniyle tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını söyledi.

General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümetinin elindeki başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan'dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor.
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