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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Libya'da anlaşmazlık yaşayan iki şehir uzlaştı - ZİNTAN

Libya'da anlaşmazlık yaşayan iki şehir uzlaştı - ZİNTAN



: - Tarafların bir araya gelerek selamlaşması ve tokalaşması - Mısrata Askeri Konseyi Başkanı ve Mısrata heyeti başkanı Albay İbrahim Ömer Receb ile röportaj - Zintan Askeri Konseyi Üyesi Muhtar Ahdar ile röportaj - Tarafların bir araya geldiği toplantı - Namaz kılınması Libya 'da uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan Zintan ve Mısrata şehirlerinde bulunan gruplar arasında uzlaşı anlaşması imzalandı.Ülkede 2014 yılından bu yana aralarında anlaşmazlık bulunan iki şehirdeki gruplar, tarafların temsilcilerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Zintan kentinde barış masasına oturdu ve anlaşma metnine imza attı.Mısrata Askeri Konseyi Başkanı ve Mısrata heyeti başkanı Albay İbrahim Ömer Receb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın daha önce iki şehrin önde gelenlerini bir araya getiren görüşmelerin bir neticesi olduğunu belirtti.
Zintan Askeri Konseyi Üyesi Muhtar Ahdar ise iki şehir arasında yaşanan ve sosyal dokuda çatlaklara neden olan anlaşmazlıkları çözmek ve uzlaşıya varmak amacıyla görüşmeler yapıldığını belirtti.

Muhabir Toplantı 

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