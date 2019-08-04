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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü

- Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü

alanadan görüntüler

( TRABLUS ) TRABLUS

Hava Saldırısı Amatör Kamera Ateşkes Çağrısı Askeri Güç Yazılı Açıklama 


- Libya'nın Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü. Olay sonucu yaralanan olmazken, o anlar amatör kameralara yansıdı. Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi.
Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, El-Burak şirketi'ne ait uçağın yanına füze düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 124 kişinin kurtulduğu öğrenilirken Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Mitiga Uluslararası Havaalanı'na yapılan saldırıyı kınayarak Kurban Bayramı yaklaşması nedeniyle ateşkes çağrısını yaptı. Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havaalanı durumundaki Mitiga'ya, füze düşmesi veya hava saldırısı nedeniyle uçuşlar zaman zaman durduruluyor. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
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