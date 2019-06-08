- Liberya’da Halk, Devlet Başkanı Weah’a Karşı Sokakta



- Liberya Devlet Başkanı George Weah döneminde, yolsuzluk ve ekonomik kriz zirveye çıkınca halk sokaklara döküldü. Protesto gösterileri nedeniyle ülkede internet erişimi sınırlandırıldı. Liberya futbol tarihi için bir kahraman olan George Weah, 18 aydan daha uzun bir süredir Devlet Başkanı Weah’in Devlet Başkanı olmasından bu yana, IMF verilerine göre, enflasyon arttı ve büyüme azaldı. Artan yaşam maliyeti, nüfusun yüzde 64'ünün yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorladı. Liberya’nın başkenti Monrovia’da sokaklara inen 15 binden fazla kişi, Weah hükümetine karşı kamu binalarının bulunduğu Capitol Hill bölgesine yürüdü. Geçen yıl Temmuz ayında Weah, ekonominin canlanması için 25 milyon dolar nakit enjeksiyon emri verdi. Geçen hafta ise 8 milyon doların kullanılmadığını ve nereye gittiğini bulmaya çalıştığını söyledi.



Yerel basında yer alan iddialar göre ülkedeki uluslararası şirketler başkentteki protestolar sırasında kapandı. Yerel gazeteler, gösterilerin barış içinde geçtiğinin altını çizdi. Weah ise, “Devlet Başkanına hakaret edip sokakta özgürce yürüyebileceğinizi düşünüyorsanız, olmayacak. Hepinize meydan okuyorum” açıklaması yaptı. Bu arada siber güvenlik üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu NetBlocks ise ülkede internetin sınırlandırıldığını doğruladı. Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram ve Snapchat dahil tüm sosyal ağlara sınırlama getirildiğini açıkladı.



