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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
LGS yolunda kaza: 4 yaralı

LGS yolunda kaza: 4 yaralı

Hastaneden yaralıların görüntüsü

Genç Kız Trafik Kazası Bild 

-Olay yerinden fotoğraflar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da içerisinde ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi ile Esmekaya beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet D.’nin (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Ö. (14) ve Feyza Ç. (19) yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Servet D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan Nisa Ö., LGS kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.
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