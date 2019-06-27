Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
LGS Türkiye Şampiyonu Edremit’ten Haberi

LGS Türkiye Şampiyonu Edremit’ten Haberi

- Okul detay levha

Öğretmenler Çeyrek Altın Okul Müdürü 500 Tam Puan Ortaöğretim 

-- okul müdürü Muharrem Yenigün açıklama
-- Başarılı öğrenci açıklamaları
-- Anne açıklaması

( BALIKESİR )- Başarılı öğrenci Sıla Özkan, “İlk aylarda çok abartmadım son aylarda çok gaza bastım. Sınava çok az test ve çok kitap okuyarak hazırlandım. Fransızca öğrenmek istediğim için Galatasaray Lisesine gitmek istiyorum” BALIKESİR

- LGS Türkiye Şampiyonu Sıla Özkan, LGS sınavına çok abartmadan çalıştığını belirterek, Fransızca’yı çok sevdiği için Galatasaray Lisesine gitmek istediğini söyledi.

‘2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuçları’nda Edremit 75. Yıl Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi Sıla Özkan’ın sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla ‘Türkiye Birincisi’ olması okulda büyük sevinçle karşılandı. Başarısı nedeniyle okulda düzenlenen yemekli toplantıda Türkiye birincisi olan Sıla Özkan, Okul Müdürü Muharrem Yenigün tarafından plaket ve Okul Aile Birliği tarafından da çeyrek altın ile ödüllendirildi. Okul Müdürü Muharrem Yenigün, “Edremit Körfezi'nde eğitimde kalitenin adresi olan okulumuz öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de gerek akademik yönden, gerekse sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda büyük başarılar elde ettiler. Açıklanan 2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarına göre okulumuz 8-B sınıfı öğrencisi Sıla Özkan sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz öğretim yılında da bursluluk sınavında öğrencilerimiz Melike Tanrıverdi ve Bilge Ceyda Uzun bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olmuşlardı. 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında öğrencilerimiz ortaöğretim kurumlarına tercih işlemlerini yapacaklar. 22 Temmuz 2019 da öğrencilerimizin hangi liselerde okuyacakları ilan edilecek. Öğrencilerimizi yetiştiren ailelerini ve okulumuz öğretmenlerini tebrik ediyor; öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.
İlk aylarda çok abartmadığını söyleyen Sıla Özkan, “Ancak son aylarda çok gaza bastım. Sınava çok az test ve çok kitap okuyarak hazırlandım. Fransızca öğrenmek istediğim için Galatasaray Lisesine gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Başarısı ile gurur duyduğunu anlatan anne Ayşe Özkan, “Bu başarıyı bize getirdiği için kızımla onur duyuyoruz. Ben onun hayatta en büyük destekçisiyim, oda benim en büyük destekçim”diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı