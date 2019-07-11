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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
LGS şampiyonlarına yat gezisi İzle

LGS şampiyonlarına yat gezisi İzle

Öğrencilerin yat gezisi

Kitap Okuma Ders Çalış Öğrenciler Özel Okul 500 Tam Puan 

-İdil Belkıs iğde röportaj
-İdil Soylu röportaj
-Yağız Efe Güloğu röportaj
-Eda Nisan Konca röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrenciler, yat gezisi ile ödüllendirildi.LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan İlkadım ilçesindeki 4 öğrenciye İlkadım Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yat gezisi düzenlendi.
Yat gezisine ailelerle birlikte gelen öğrenciler, unutmayacakları bir gün geçirdi.Her daim nitelikli insan yetiştirme gayreti içinde olduklarını belirten İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Bugün burada bulunma sebebimiz yakın geçmişte olan 2019 Liselere Geçiş Sınavı'nda Türkiye birincisi olan İlkadım ilçemizdeki öğrencilerimize küçük bir hediye vererek onlara unutmayacakları bir gün yaşatmak istedik. Onların bu başarılarının bizler tarafından çok önemsendiği bilmelerini istedik. Bu gezinin düzenlenmesinde Köksal Ersayın’a teşekkür ediyorum” dedi.
İlkadım Baruthane Ortaokulundan Türkiye birincisi çıkan Yağız Efe Güloğlu çok çalıştığını ifade ederek, "Birinci olmamda en büyük etkenler arasında düzenli çalışmak ve bol kitap okumak var. Derslerimi ihmal etmemeye özen gösterdim” diye konuştu.
“Kendimi bunaltmadan ders çalıştım” 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren bir özel okul öğrencisi İdil Soylu, “Bu sınava düzenli bir şekilde çalıştım. Bu dersten eminim diyerek o dersi çalışmamazlık yapmadım. Her dersi düzenli olarak çalıştım” şeklinde konuştu.
“Çok kitap okuyun”Sistemli ve düzenli çalıştığını söyleyen Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi İdil Belkıs İğde, “Bir işi düzenli bir şekilde çalışarak yaparsanız zaten başarıya ulaşırsınız. Onun dışında bol bol kitap okumanız öneriyorum. Paragraf sorularını çözmekte etkili olacaktır” açıklamasında bulundu. Türkiye birincisi olan bir diğer Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Eda Nisan Konca ise, "Bu sınav dünyanın sonu değil. Seneye bu sınava girecek arkadaşlarım kendilerine güvensinler. Başaracaklarına inansınlar” şeklinde konuştu.
Yat gezisinin sonunda başarılı öğrencilere Samsun Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Milli Eğitim İlçe Şube Müdürü Hıdır Okçu tarafından plaketler verildi.

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