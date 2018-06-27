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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
LGS Nevşehir birincisi 88 net ile Cesur Akün oldu

LGS Nevşehir birincisi 88 net ile Cesur Akün oldu

İKİZ KARDEŞLERİN OKUL KANTİNİNDEN GÖRÜNTÜLERİ

Sınav Stresi Gündüzler Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-İKİZ KARDEŞLERİN OKUL MÜDÜRÜ İLE SOHBET ETMESİ
-İKİZLERDEN CESUR AKÜN İLE RÖP
-İKİZLERDEN YİĞİT AKÜN İLE RÖP
-DİĞER DETAYLAR

( NEVŞEHİR )- Nevşehirli ikizler LGS sınavında birbirlerini tamamladı- Nevşehirli ikizlerin LGS başarısı NEVŞEHİR

- Dün açıklanan Liselere Giriş Sınavı(LGS) sonrasında Özel Kardelen Koleji öğrencilerinden Cesur Akün 88 net yaparak Nevşehir birincisi olmayı başardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Liselere Giriş Sınavı sonuçları sonrasında Kardelen Koleji öğrencilerinden Cesur Akün Nevşehir birincisi olurken ikizi Yiğit Akün’de Nevşehir derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attılar. Anaokulundan itibaren aynı sırada oturan Cesur ve Yiğit Akün kardeşler Nevşehir’de yapılan bursluluk sınavlarında da dereceler elde etme başarılarını bu defa LGS sınavlarına yansıttılar. Nevşehir’de son olarak yapılan bursluluk sınavlarında Nevşehir birincisi olan ikizi Yiğit Akün’ün bu başarısının kendisini daha da hırslandırdığını ifade eden Cesur Akün bu başarıyı uzun zamandır beklediğini söyledi.

Nevşehir LGS birincisi Cesur Akün, “Bu başarıyı kazandığım için çok mutluyum. Bu başarıyı uzun zamandır bekliyordum ve elde ettiğimi görmek guru verici. İlkokuldan beri düzenli çalışıyorum. Üstüne koyarak ilerliyorum. 8. Sınıfta da daha yoğun çalıştım. Bu başarıyı öncelikle ikizim Yiğit’e borçluyum. Biz birbirimizi tamamlayarak ve yardımlaşarak çalıştık. Tabi ki bu başarımdan en büyük pay sahibi hiç şüphesiz ailem oldu. Anne ve babam bizler için gecelerini gündüzlerine kattı. Bundan sonra sınava girecek arkadaşlarıma da en büyük tavsiyem derslerini dikkatli dinlesinler ve sınav stresinden kendilerini uzak tutsunlar” dedi.
İkizi Cesur Akün’ün Nevşehir birincisi olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Yiğit Akün ise açıklamasında, “ Bu sonuçtan dolayı çok onurluyum ve gururluyum. Bu başarıda emeği geçen ilk başta ikizim Cesur’a daha sonra anneme, babama ve bütün öğretmenlerime teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı’da Nevşehir derecesi elde eden ikizleri ilk kutlayanlardan oldu. (COŞ-AÖ-
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