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( TEKİRDAĞ -ÖZEL) LGS birincisi Burak Pala: "Ders çalışırken telefon ve bilgisayarlarını kapatsınlar" TEKİRDAĞ



- Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan yaparak adını birinciliğe yazdıran Burak Pala, "Bu hazırlık aşamasında telefonumu ses geçirmez bir kutuya koyuyordum. Diğer arkadaşlarımın böyle bir imkanı yoksa telefonlarını başka odalara koysunlar. Bilgisayar falan ne varsa kapatsınlar ve öyle çalışsınlar" dedi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Burak Pala, 1 Haziran’da gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Başarılı öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tertip ettiği törende altınla ödüllendirilirken, sınava girecek arkadaşlarına da altın değerinde tavsiyelerde bulundu. "Sadece derse odaklansınlar" Derse olan konsantrasyonun önemine dikkat çeken Pala, "Okul kurslarımız ve derslerime düzenli çalışmak çok önemliydi. Ayrıca her gün ana derslerimden denemeler çözüyordum. Bu hazırlık aşamasında telefonumu ses geçirmez bir kutuya koyuyordum. Diğer arkadaşlarımın böyle bir imkanı yoksa telefonlarını başka odalara koysunlar. Bilgisayar falan ne varsa kapatsınlar ve öyle çalışsınlar. Yarım saat de olsa, bir saat de olsa sadece derse odaklansınlar. Ders çalıştıktan sonra dilediklerini yapabilirler fakat o süre içerisinde derse odaklanmalılar" ifadelerini kullandı. "Bir buçuk yıldır Galatasaray Lisesi’ni hedefliyorum" Hedefinin ‘Galatasaray Lisesi’ olduğunu belirten Burak Pala, "Süre planlaması çok önemli. Okuldan çıkıp kendi işlerimi gördükten sonra akşam uykum gelene kadar soru çözmeye çalışıyordum. Haftalık veya günlük belli bir soru sayısı hedefim olmadı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birinciliği elde ettiğimde de ailem çok sevindi. Bende çok fazla bir sevinç olmadı daha çok ‘Galatasaray Lisesi’ne yerleşebilecek miyim’ endişesindeyim. Bir buçuk yıldır da onu hedefliyorum" şeklinde konuştu.

"İlk işimiz çocuğumuzu sevmek" Oğlunun hazırlık sürecinde en büyük destekçisi olduklarını belirten anne Sevda Pala ise, "Bu zorlu süreçte sonuç ne olursa olsun ebeveynler olarak ilk işimiz çocuğumuzu sevmek ve ona güvendiğimizi göstermek. Sınavı yapamasa da bu dünyanın sonu değildi. Zaten çocuğumuz için zor bir dönem ve bu dönemde çok fedakarlıkta bulunmak gerekiyor. Burak da bu sürece çok güzel çalıştı. Bunların dışında okuldaki öğretmenlerimiz de çok önemliydi. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Tam puan alacağını tahmin ediyorduk" Baba Hasan Pala ise şu ifadelere yer verdi: "Baştan beri oğlumuza gereken her desteği sağladık. Ders çalışma konusunda yalnız kalmak istediğinde yalnız bıraktık. Televizyonları kapattık. Ona güzel, sessiz bir ortam sağladık. Sınava girmeden önce de kendisiyle konuştuk. Yapacağından emindik. Başarılı olacağını ve tam puan alacağını tahmin ediyorduk." Başarılı öğrenciyi tebrik eden Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, ileriki eğitim öğretim hayatında Pala’ya başarılar diledi. Genç öğrenciye ödülü ise Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Mehmet Zeki Yazar tarafından takdim edildi.

