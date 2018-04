Leyleklerin yuva yapma telaşı İzle

- Baharın müjdecisi leylekler havaların ısınmasıyla birlikte yuva yapma telaşına başladılar. Baharın müjdecisi leylekler yüzyıllardır mekan tutukları Tokat'ın Zile ilçesine gelmeye başlarken, bir çift leylek 10 yıldır Yunus Emre Camisi'nin kubbesini tercih ediyor. Afrika'dan Zile’ye uzun bir yolculuk gerçekleştiren leyleklerin yuva yapma telaşı vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Leylekler dal parçalarını tek tek taşıyarak yuvasını yapma telaşında iken, ilçe halkı her yıl leyleklerin dönüşlerini bekliyor. Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Mehmet Narin leyleklerin her sene buraya gelmesini bekledikleri belirterek,"Yunus Emre Camisi 10 yıllık bir camidir. Bu cami yapıldıktan sonra ilkbaharın leylekler göç halindeyken Yunus Emre Camisi üzerine yuva yapmaktalar. Bu yuva sonucunda leylekler bir tane değil iki tane değil yavrulamak suretiyle çoğalmaktalar. Geçtiğimiz sene yavrusu da düşmüştü aşağıya. Belediyeye haber verdik ve itfaiye ekipleri gelerek yavruyu yuvaya koydular. Bu sene de bildiğiniz üzerine leylekler yuva yapmaya başladı.

Şuanda da iki tane yavrusu var. Her sene gelmekteler. Her sene Yunus Emre Camisini boş bırakmamaktalar." dedi.

