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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu

Leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu

Havadan leyleklerin görüntüsü

Gökyüzü Büyük Göç Yaz Mevsimi Irak 

-Detay görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL - EK) İSTANBUL

- Yaz mevsiminin sonlarına gelinmesi ile birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü İstanbul semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması masalsı görüntüler oluşturdu. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Yazın bitmesiyle göç eden leylek sürüleri İstanbul semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar masalsı görüntüler oluşturdu. Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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