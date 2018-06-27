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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Leylekler Vadisi'nin yavruları görüntülendi - KONYA

Leylekler Vadisi'nin yavruları görüntülendi - KONYA

- Leylek yavrularından detaylarANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Konya Beyşehir Gölü Milli Parkı koruma alanındaki Leylekler Vadisi'nde, leyleklerle yavruları görüntülendi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda yaptığı izleme faaliyetlerine devam ediyor.Her yıl ilkbaharda, binlerce leyleğin gelip yuva kurduğu ve kuluçkaya yattığı Leylekler Vadisi'nde popülasyon, leylek yavrularıyla arttı.Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birine ev sahipliği yapan bölgedeki leylekler ve yavrularının fotoğraf ve videoları çekildi.Hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçilerle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Leylekler Vadisi'ndeki yavrular, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçiler 

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