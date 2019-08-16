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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Leylekler İstanbul semalarında İzle

Leylekler İstanbul semalarında İzle

Leyleklerin İstanbul semalarında gözükmesi

Gökyüzü Yaz Mevsimi 

-Görsel şölen
-Aynı yöne kanat çırpmaları

( İSTANBUL )- Leyleklerin göçü görüntülendi İSTANBUL

- Yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı.
İstanbul'da adeta görsel şölen gerçekleştirerek göçe başlayan Leylekler görüntülendi. Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve bu yönleriyle 'baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk başladı.
Leyleklerin İstanbul semalarında göçe başladığı anlar ise görüntülendi. Ataşehir'de yüzlerce leyleğin ahenkle aynı yöne kanat çırpmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluştu . O anlarda da vatandaşlar telefonlara sarılıp leyleklerin İstanbul Semalarından göçünü görüntüledi.
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