Leylekler gitti, yuvalarının bakım ve onarımları onlara kaldı

--Muhtarın açıklaması

--Prof. Dr. Sıkı'nın yuva temizlemesi ve açıklamaları



( BALIKESİR )- Profesör Mehmet Sıkı, leylek yuvalarını temizledi- Prof. Dr. Leyleklere zararlı maddeler, ip ve misinaları yuvalardan temizledi BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde leylek yuvaları gelecek yıl için hazırlanıyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalından emekli olan Prof. Dr. Mehmet Sıkı ve Sındırgı Belediyesi kırsal mahallelerindeki leylek yuvalarına sonbahar bakımı yaptı. Emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı bir haftalık tatili için geldiği Sındırgı’da, Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Pürsünler mahallesinde bulunan leylek yuvasında yabancı maddeleri temizleyerek gelecek yıl için hazırladı. ‘Leylekçi Hoca’ olarak tanınan Emekli Prof. Mehmet Sıkı ilçenin İbiller, Küçükbükü, Karakaya, Alacaatlı, Armutlu, Eşmedere, Kozlu, Mandıra ve Çaygören kırsal mahallelerinde bulunan leylek yuvalarınında kış bakımı yapılması gerektiğini ifade etti.

Leylek yuvalarının temizlenmesine katkı sağlayan Pürsünler Mahalle Muhtarı Mustafa Tekel ise, “ Mahallemizde bulunan leylek yuvalarını Prof. Dr. Mehmet Sıkı ile birlikte temizliyoruz. Hocamız yuvaların temizlenmesi için bir talepte bulundu bizde kendilerine Belediye aracıyla yardımcı olduk. Yuvaların temizlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sındırgı’nın aşağı yukarı 6-7 köyünde toplam yirmi yuvamız var. Elektrik direkleri üzerinde bu yirmi yuvamız. Bu yuvaları 2010 yılında yapmış idik. Tabi arada geçen 7-8 yıllık dönemde leylek ilkbahar’da geldiklerinde yuvalarında temizlik yapıyorlar, bakım yapıyorlar. Dolasıyla on yıldan beri yaptığımız leylek yuvalarında malzeme birikimi var. Hal böyle olunca da hele hele bu yağmurların başladığı dönemde bu malzemeler daha önce leylek yuvası 20 kg ağırlığında ise, 40-50 kg. hatta litaratürde leylek yuvalarının ağırlığı 250 kg çıktığı belirtiliyor. Netice itibarıyla leylek şimdi Afrika’ya gittiler. Yağmurlarda başladı.

Bunu fırsat bilerek kendi köyüm Pürsünler’de örnek bir çalışma olarak, Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’ın da araç temini, Mahalle Muhtarımız Mustafa Tekel’in de özel ilgisiyle bir haftalık tatil için geldiğim köyümüzde ki yuvanın bakım ve onarımını yaptık. Talep gelmesi durumunda İbiller, Küçükbükü, Karakaya, Alacaatlı, Armutlu, Eşmedere, Kozlu, Mandıra ve Çaygören kırsal mahallelerinde bulunan leylek yuvalarınında bakımının yapılmasında yararı olur. Leylekler her yerde olmuyor. Her yerde üremiyorlar. Leylekler Sındırgı’mızın da sembolü. Leyleklerin yaşadığı yerler sakin şehirdir, temiz şehirdir. Hele hele kuşların olduğu yerler daha verimli yerlerdir” dedi.

Emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı, leylek yuvalarında bulunan yuvaya yine leylekler tarafından taşınan yabancı ve riskli materyalleri topladı. Yapılan bu çalışma sayesinde, yumurtadan çıkan leyleklerin ip ve misinalara takılıp sakat kalmasına veya ölmesine engel olduğu ifade edildi. (HT-BD



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