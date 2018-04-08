Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Leylekler bu yıl köylerine gelmedi

Leylekler bu yıl köylerine gelmedi

leyleklerden detaylar

İsaf Kalaba Alabalık Karaağa Karaağaç 

-Açıklama
-Detaylar

( BURSA - ÖZEL - HD) BURSA

- Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Avrupa Leylek Köyü" ilan edilen Eskikarağaç’a bu yıl beklendiği kadar leylek gelmedi. Bursa’ya 38 kilometre mesafede, Uluabat Gölü kenarında bulunan Karacabey'e bağlı Eskikarağaç'a bu yıl fazla leylek gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 civarında leylek ağırlayan Eskikarağaç, bu yıl 20-30 leyleği misafir ediyor. Köyün elektrik direklerine ve yüksek yerlerinde bulunan leylek yuvaları boş kaldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali bu yıl da 30 Haziran’da başlayacak. 10 yılı aşkın süredir Eskikaraağaç’ta yaşayan ve burada leyleklerle kurduğu dostlukla tanınan 65 yaşındaki Adem Yılmaz, bu yıl leyleklerin az olduğunu dile getirdi. Bu yıl köylerinde 20-30 kadar leyleği misafir ettiklerini vurgulayan Adem Yılmaz, “Eskiden o kadar çok leylek geliyordu ki göl kıyısı leylek doluyordu. Bu yıl ise beklediğimiz kadar leylek gelmedi” dedi.
Mart ayı ortalarında gelen leyleklerin ağustos sonuna kadar köyde kaldıklarını dile getiren Yılmaz, “Geldikten 1 ay sonrada yavru yapıyorlar. 2-3 ayda yavrularını büyütüyorlar. Yavrular uçar vaziyete geldiği zaman buradan göç ediyorlar. Martın ortasında gelmeye başlıyorlar. Ağustos sonlarına doğru da gidiyorlar. Leylek şenlikleri yapılıyor. Köyümüz çok kalabalık oluyor. Gelenler sadece leylekleri değil buranın doğal güzelliklerini de görüyorlar” dedi.
Ayrıca Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı'da da nadir de olsa leylekler gözlemlenebiliyor. (SD-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı