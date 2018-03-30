Leylekler Aras Vadisi'ni mesken tuttu - IĞDIR İzle
- Leyleklerin havadan görüntüleri - Detaylar - Yerdeki leylekler - Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu'nun konuşması - Doğa fotoğrafçısı Harun Cengiz'in konuşmasıLeylekler Aras Vadisi'ni mesken tuttu - Yurdun en doğusunda üç ülkeye sınırı olan Aras Vadisi'nin değişmez misafirleri leylekler, bölgenin yaban hayatının vazgeçilmez türleri arasında yer alıyor - Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Türkoğlu:"Leylekler, Ağrı Dağı Milli Parkı, Aras ve Karasu taşkınlarının oluşturduğu besin zincirinde, rekabet olmadan yaşayıp buradan vazgeçmiyor"IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin, Nahçıvan, İran ve Ermenistan sınırını oluşturan Aras Vadisi'nde yaşayan leylekler, bölgenin biyoçeşitliliğine renk katıyor.Aras Vadisi, rakımı, coğrafi konumu ve sahip olduğu iklimi nedeniyle birçok yaban hayvanına olduğu gibi yaklaşık 350 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.Bölgenin biyoçeşitliliği, sürüngenler, memeliler, balık türleri, yırtıcılar gibi birbirinden farklı türlere yaşam alanı sunarken, neredeyse her yol kenarı, mahalle ve köyde yaşam alanı kuran leyleklerle de bu çeşitliliğe zenginlik katıyor.Özellikle Iğdır ve Nahçıvan'da sembol haline gelen ve heykelleri dikilen leylekleri cadde, bina çatıları, su deposu, elektrik direkleri gibi birçok yüksek yapının zirvesinde görmek mümkün. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aras'ın sunduğu beslenme imkanları dolayısıyla leyleklerce tercih edildiğini söyledi.
Birçok leylek kolonisinin uzun yıllardır bölgeyi terk etmediğini belirten Türkoğlu, "Beslenme ortamı buldukları için Aras Vadisi'ni mesken tutmuşlar. Leylekler, Ağrı Dağı Milli Parkı, Aras ve Karasu taşkınlarının oluşturduğu besin zincirinde, rekabet olmadan yaşayıp buradan vazgeçmiyor." dedi. Türkoğlu, leyleklerin bölgede yaşamalarının, insanların gösterdiği saygıdan da kaynaklandığının altını çizerek, "Leylekler, ağırlıklı olarak bu bölgeyi tercih etmektedir. Bölgenin sembolü olan leylekler insanlar tarafından da korunuyor. Hava şartlarının elverişliliği de leylekleri Aras'a çekiyor. Haliyle bölgenin hemen hemen her yerinde leylek yuvası veya ailesiyle karşılaşmak mümkün." diye konuştu. Bazı leyleklerin, hava şartlarının elverişli olması ve yöre halkının sahiplenmesi gibi nedenlerle bölgeyi terk etmediğine işaret eden Türkoğlu, "Leylekler, genellikle kışın güneye doğru gider fakat buradaki leyleklerimizin yüzde 40'a yakını Iğdır ve çevresinde yaşamını sürdürüyor. Leylekler genellikle toplu halde avlanır ve 5, 10, 20'şerlik gruplar halinde, besin rekabeti olmadan burada yaşarlar." bilgisini paylaştı. - Doğa fotoğrafçısı CengizDoğa fotoğrafçısı Harun Cengiz de Iğdır 'da birçok türe ilişkin yaptıkları fotoğraf çalışmaları arasında en fazla ilgiyi, leyleklerin yaşantısının gördüğünü söyledi.
Kentin doğal güzellikleri ile göz doldurduğunu ifade eden Cengiz, " Iğdır 'ın vazgeçilmez misafirleri ve sembolü olan leylekler şehre güzellik katıyor. Dönem dönem fotoğrafını çektiğimiz leyleklerin yuvalarını yol kenarlarında görebilirsiniz, onları çekmek daha bir hoş oluyor. Şehir merkezinde de çok güzel alanlarda leylek yuvaları var. Doğa fotoğrafları çekmek bir hobidir, elimden geldiği kadar güzel manzaraları ve leylekleri fotoğraflamaya çalışıyorum." dedi. Iğdır Valiliği, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve Iğdır Üniversitesi'nin yaptığı ortak projeyle, Iğdır 'da yaşayan leylekler, internet ortamından izlenebiliyor.Valiliğin çatısında yaşayan bir leylek ailesinin yuvasına kurulan kamera sistemiyle 24 saat izlenen leyleklerin günlük yaşantıları, Iğdır Valiliğinin web sitesinden sağlanan canlı yayın yoluyla gözlemlenebiliyor.