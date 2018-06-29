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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Leylek yavrusu ayağına dolanan poşetten kurtarıldı - AYDIN

Leylek yavrusu ayağına dolanan poşetten kurtarıldı - AYDIN

- Leylek yavrusu ayağına dolanan poşetten kurtarıldı - Kurtarma anından genel detay görüntü - Mustafa Özen'in açıklamalarıYavru leyleğin ayağına takılan poşet ekiplerce çıkarıldı - Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde, yavru leyleğin 4 günden bu yana ayağına takılan ve hareketine engel olan naylon poşet, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde, bir elektrik direğinin üzerindeki yuvasında ayağına poşet dolanan leylek yavrusu AYDEM ekiplerince kurtarıldı.Gündoğan Mahallesi kapalı pazar yerinde bulunan elektrik direğinin üzerindeki yuvada leylek yavrusunun ayağına poşet dolandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve AYDEM ekiplerine bildirdi.Direğe çıkan ekipler, yavru leyleğin ayağındaki poşeti çıkardı.Ekiplerin inmesinin ardından yavru leylekler, annelerinin getirdiği yiyecekle karınlarını doyurdu.Dört gündür leylek yavrusunun ayağında poşet olduğunu belirten Mustafa Özen (43), "Evimize çok yakın olduğundan leylekleri izliyorduk. 3 - 4 gündür yavrunun ayağa kalkamadığını ve ayağında poşet olduğunu gördük. Durumu itfaiye ve AYDEM yetkililerine bildirdik. Leylek yavrusu yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından özgürlüğüne kavuştu." dedi.

Yavru Leylek Elektrik Direği Bild Naylon Poşet 

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