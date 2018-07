Leylek yavrularına itfaiye merdiveniyle özel besleme

-.Leylek yuvasını görüntüsü

( BURSA )- Annesiz kalan yavru leyleklere Karacabey Belediyesi sahip çıktı- Anne leylek yaralandı geride kalan yavrular her gün itfaiye sepetiyle yuvaya balık bırakılarak beslendi BURSA



- Bursa’nın Karacabey ilçesindeki leylek köyünde avlanmaya çıkan anne leylek kanadından arazide kanadından yaralanınca imdadına mahalle sakinleri yetişti. Yaralı leylek bakım merkezine götürülürken yuvaya tek başına bakmaya çalışan baba leyleğin yardımına ise belediye ekipleri yetişti. Ekipler her gün akşamüstü yuvaya itfaiye merdiveni ile çıkarak yavruları balıkla besledi. Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye Karacabey Belediyesi ‘Hayvan Dostu Şehir’ sloganıyla yürüttüğü doğaya farkındalık ve tanıtım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün Çarık Mahalle sakinlerinden Hüseyin Üner çocukları ile birlikte arazide dolaşırken yaralı bir leylek buldu. Köye döndüklerinde durumu muhtara bildiren Üner ve ailesi çok geçmeden yaralı leyleğin köydeki yuvanın ebeveynlerinden biri olduğunu anladı. Günlerdir yuvaya leyleklerden sadece birinin geldiğini fark eden Muhtar Sinan Aydın durumu Karacabey Belediye ekiplerine haber verdi ve çok geçmeden leylek bakım merkezine ulaştırıldı. Leyleğin kanadının iyileşmesi için zaman gerektiği söylenince bu kez belediye tarafından görevlendirilen itfaiyenin merdivenli aracı yuvadaki yavruların imdadına yetişti. Mahalle Muhtarı Sinan Aydın da Çarık Mahallesinin tek bir leylek yuvası olduğunu ve herkesin yuvaya gözü gibi baktığını belirterek, "Bizler daha önce yıkılan yuvanın yerine yine belediye yardımıyla yenisini dikmiştik. Şimdi anne leylek iyileşene kadar yuva bize emanet. En kısa sürede iyileşerek yavrularına kavuşmasını bekliyoruz. Yardımlarından ötürü Karacabey Belediye Ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu dünyayı onlarla paylaşmamız gerekiyor’’ dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan ise ziyaret ettiği Çarık Mahallesinde yaptığı açıklamada, "Bizler hayvan dostu şehir sloganıyla hareket ediyoruz. Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde de temsil etmenin sorumluluğuna yakışır çalışmalarımız var. Bugün burada ise doğaya karşı örnek olmak adına güzel bir örneği yaşıyoruz hep birlikte. Mahalle sakinlerimizin duyarlılığı ve ekiplerimizin hassasiyeti ile yavruları anneleri iyileşene kadar bakımına yardımcı olacağız. Bu birkaç hafta boyunca her gün devam edecek’’ dedi.

Karacabey Belediyesi, Eskikaraağaç Leylek Köyü ile Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye 15 ülkeden biri olarak ülkemizi temsil etmekte. Geçtiğimiz haftasonu ise uluslarası Leylek festivali yapmış ve iki gün süren etkinlikte binlerce ziyaretçi köye akın etmişti. Festivalde eğlencenin yanı sıra leylek temasıyla doğaya dikkat çekiliyor ve farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.