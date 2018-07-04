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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Leyla ve Eylül’ün ölümüne tepki gösteren servisçiler yolları inletti

Leyla ve Eylül’ün ölümüne tepki gösteren servisçiler yolları inletti

-Araçların ilerlemesi

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Servis Şoförü 

--Araçların camlarına yazan yazılardan görüntüler

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde küçük yaştaki Leyla ve Eylül’ün öldürülmesine tepki gösteren onlarca servis şoförü, araçları ile korna çalarak tepki gösterdi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde toplanan yaklaşık 100 servis şoförü, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için eylem yaptı. Gebze Kent Meydanı’nda sürücüler, camlarına “Tacizcilere İdam” yazdıkları araçları ile korna çalarak olaya tepki gösterdiler. Vatandaşların da kendi araçları ile katıldığı konvoy şehir merkezinde ilerlerlerken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Grup, atılan sloganların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
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