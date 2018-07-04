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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Leyla ve Eylül'ün öldürülmesine Adıyaman'dan tepki

Leyla ve Eylül'ün öldürülmesine Adıyaman'dan tepki

Gruptan görüntü

Protesto Çocuk İstismarı Basın Açıklaması Sivil Toplum Grup Genç 

-Pankartlardan görüntü
-Sloganlardan görüntü
-Basın açıklamasından görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Leyla ve Eylül’ün öldürülmesi Adıyaman’da protesto edildi. Sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Demokrasi Parkı önünde toplanan bir grup genç Leyle ve Eylül’ün öldürülmesine tepki gösterdi. Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyarak yaşanan olaylara tepki gösteren Dilek Süslü, “Çocuğun oldu her anlamda öncelik çocuğun yararıdır. Hedef çocuk istismarının önlenmesi olmalıdır. Bu nedenle çocuk istismarlarının hiçbir mazereti ve gerekçesi olamaz. Toplumun tamamı ve çocuklar, çocuk istismarına karşı bilinçlendirilmeli çocukla çalışan kişi ve kurumların denetime son derece sıkı ve düzenli bir biçimde gerçekleştirmelidir. Bu alanda çalışan kurumların uzmanlarca düşünce ve inanç ayrımı yapmaksızın objektif denetiminin yapılması zorunludur. Çocukta çalışan kişilerin öncesinden çocuklara zarar verip vermediği araştırılmalı, çocuklarla uzman kişilerin çalıştırılması sağlanmalı, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından bağımsız denetim sağlanmalıdır” diye konuştu.
(CK-SD-
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