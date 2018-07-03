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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Leyla Türkiye’yi yasa boğdu

Leyla Türkiye’yi yasa boğdu

Köyden görüntüler

Başsağlığı Acımasız Cenaze Köy Mezarlığı 

-Leyla'nın mezarından görüntüler
-Röportaj
-Taziye evinden görüntü
-Leyla'nın bulunduğu yer

( AĞRI -ÖZEL-HD) AĞRI

- Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane Köyü’nde kaybolan ve 18 gün sora bulunan minik Leyla Türkiye’yi yasa boğdu. Komşu illerden yüzlerce vatandaş acılı ailenin taziyesine katılırken, aileye tüm Türkiye’den başsağlığı telefonları geliyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 Haziran tarihinde il merkezine bağlı Bezirhane Köyü’nde dedesinin evinin önünde bir anda ortadan kaybolan minik Leyla’nın cansız bedeni dün akşam saatlerinde köye 3 kilometre yakın dere kenarında bulunmuş ve ilk teşhisi Ağrı Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından köye getirilmişti. Saat 07.00’de köy mezarlığına getirilen Leyla’nın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Leyla’nın ailesi köyde taziyeleri kabul ederken çevre illerden ve ilçelerden yüzlerce kişi acılı aileye başsağlığında bulundu. Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir, Leyla’nın yaşamasına dair her zaman umutları olduğunu ve bu acı olay karşısında yıkıldıklarını söyledi.

Mezarlıkta minik Leyla’nın mezarını ziyaret eden acılı babanın dayısı ise yaptığı açıklamada bu durumun insanlık ayıbı olduğunu belirtti.
Leyla’nın ölü olarak bulunmasının insanlık için utanç olduğunu kaydeden gözü yaşlı dayı, “Bizler bu elim olay karşısında çok üzüldük. Ağrı ve Türkiye üzüldü. Bu bir vahşettir. Masum bir çocuğun böyle acımasızca öldürülmesine inanamıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum” dedi.
Öte yandan Leyla’nın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi gözaltına alındı.
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