Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak - ANTALYA Haberi

Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak - ANTALYA Haberi

- Leyla Demirci'nin doktor muayenesi için beklerken basın mensuplarıyla konuşmasıANTALYA (AA) - Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, başarılı yüz nakilleriyle adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya 'ya geldi.Onikişubat ilçesinde 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin yeni bir yüze kavuşması için umutlu bekleyişi sürüyor.Leyla'nın yüz nakli olmak istediği yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi.Bakanlığın yönlendirmesiyle Leyla ve babası Sait Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı yüz nakli operasyonlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya 'ya geldi. Antalya Otogarı'nda Ahbap Derneği Antalya gönüllülerince karşılanan Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.
Özkan, daha önce 12 yaşındayken kendilerine başvuran ve takibini yaptıkları Leyla ile yeniden görüşüp kontrolden geçirecek.

Sosyal Medya Yüz Nakli Umutlu Basın Mensupları Trol 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı