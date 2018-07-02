Leyla’nın cesedi işte burada bulundu

-Olay yeri detaylar



( AĞRI -EK) AĞRI



- Ramazan bayramının ilk gününde dedesinin köyüne giden ve kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cesedi köyün üç kilometre uzaklığındaki derede bulundu. 18 gündür köy çevresinde aranmadık yer bırakmayan ekipler bugünde çalışmalarını sürdürürken, bölgede tarlada çalışan bir vatandaş traktörüyle gittiği dere kenarında Leyla’nın cesedini gördü. Durumun arama kurtarma ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipler dere kenarındaki Leyla’nın cesedini dışarı çıkardılar. Olayın aileye haber verilmesinin ardından bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinden alınan minik Leyla’nın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan bölgenin daha önce arama kurtarma ekiplerince tarama yapılan bölgelerden olduğu ve minik Leyla’nın cesedinin sonradan bölgeye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

