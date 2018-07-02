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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Leyla’nın cenazesi Erzurum’a götürüldü

Leyla’nın cenazesi Erzurum’a götürüldü

Ağrı Devlet Hastanesi önünden görüntüler

Hastane Cenaze Güvenlik Güçleri 

-Minik Leyla'nın ambulans ile Erzurum'a götürülmesi
-Leyla'nın yakınlarının hastane önünde yoğunluk oluşturması
-Fotoğraflar

( AĞRI -HD) AĞRI

- Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, Ağrı’da yapılan otopsinin ardından Erzurum’a götürüldü. Bezirhane Köyü’nden ambulans ile Ağrı devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Leylan’nın cenazesi burada yapılan otopsinin ardından ambulans ile güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum’a götürülmek üzere yola çıktı. Minik Leyla Erzurum Adli Tıp'a kaldırılacak. Öte yandan minik Leyla’nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu. Minik Leyla’nın yarın Bezirhane Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.
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