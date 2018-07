Leyla’nın babası ve amcası idam istedi

--Taziyelerin kabul edilmesi









( AĞRI - HD)- Leyla’nın ailesinden Devlet Bahçeli’ye idam çağrısı- Leyla’nın babası Nihat Aydemir: “İdam istiyorum”- Cumhurbaşkanı Erdoğan aileyi aradı AĞRI



- Ağrı merkeze bağlı Bezirhane Köyü’nde bayram günü kaybolan ve dün toprağa verilen Leyla’nın acısı dinmiyor. Baba Nihat Aydemir, “Devlet Bahçeli idam istiyor. Destek vereceğiz Allah’ın izniyle. İdam istiyorum” dedi.

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü 15 Haziranda kaybolan ve 2 gün önce köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında cansız bir şekilde bulunan 3 buçuk yaşındaki Leyla dün toprağa verildi.

Türkiye’nin dört bir yanından aileye destek telefonları gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da aileyi telefonla arayarak baş sağlığında bulundu. Aileye üzüntülerini ileten Erdoğan, “O cani bulunacak, herkes çalışmalarına devam ediyor. Gereken ne ise yapılacak” ifadelerini kullandı. "Kesinlikle asılsız ihbarlara inanmasınlar" Amca Yusuf Aydemir tüm Türkiye’nin Leyla’yı sağ salim bulmak istediğini ve son ana kadarda umutlarının olduğunu ancak Leyla’nın cansız bedeni ile karşılaştıklarını söyledi.



Gözaltılar hakkında her hangi bir bilgilerinin olmadığını dile getiren amca Aydemir, “Zaten devlet uğraşıyor. Kim olursa olsun sonuçta bu cani bulunmayacak mı? Bulunmayacaksa demek ki çok zafiyet var. Türkiye’nin dört bir yanından bize telefonlar geliyor. Türkiye’ye teşekkür ederiz. Türkiye’nin başı sağ olsun. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız bu olayla ilgileniyorlar. Valimiz dün taziyeye geldi. Sonsuz teşekkür ediyorum. Devlet bulacak ben bulamam ki. Kesinlikle asılsız ihbarlara inanmasınlar” dedi.

"Bu canileri asalım herkes ayağını çocukların üzerinden çeksin" Eylül ve Leyla’nın öldüğünü onları geri getiremeyeceklerini kaydeden amca Aydemir, başka Leyla ve Eylül’lerin ölmemesi için tüm Türkiye’ye çağrı yaparak bir an önce idamın getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aydemir, “Türkiye halkına sesleniyorum. İmzaya gidelim. Referanduma götürelim. Başka Leyla’lar, Eylül’ler ölmesin. Bunlar gitti geri gelmez. Küçücük bedenler melek cennetteler. Keşke o bedeni görmeseydim. İdam istiyoruz. Leyla ile Eylül öldü. Başka Leyla ve Eylül’ler ölmesin lütfen rica ediyorum. İnşallah idam çıkar. Devlet Bahçeli’ye de çok teşekkür ediyorum. İdam hakkında konuştuğunu gördüm. Ona sonsuz teşekkür ediyorum. İdam istemiş. İnşallah bir an önce olur referanduma götürülmesine de gerek kalamaz. Bu canileri asalım herkes ayağını çocukların üzerinden çeksin. Bütün çocuklar özgürce yaşasın lütfen. Türkiye’nin başı sağ olsun. Türkiye bizimleydi” diye konuştu.

“Devlet Bahçeli’ye destek vereceğiz idam istiyorum” Sosyal medyada dünden bu yana yanlış paylaşımların olduğunu ve o caninin henüz yakalanmadığını kaydeden baba Aydemir, “Yanlış paylaşımlar yapmayalım. Henüz bir şey bulunmadı. Şu an herhangi bir gelişme yok. Varsa da bilmiyorum. Benim yeğenim üzerinden yanlış paylaşımlar yapılmış o değil. O cani çıkacak. Eylül’ün babası beni aradı. Cumhurbaşkanımız beni aradı. Milletvekilleri aradı. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘O cani bulunacak, herkes çalışmalarına devam ediyor. Gereken ne ise yapılacak’ dedi.

Devlet Bahçeli idam istiyor. Bizde ona destek vereceğimize inanıyorum. Destek vereceğiz Allah’ın izniyle. İdam istiyorum” şeklinde konuştu.

