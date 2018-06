Leyla’nın babası Nihat Aydemir: “Gün geçtikçe umudum tükeniyor” İzle

-Dere kenarı ve merada Leyla’yı arama çalışmaları

- Ağrı’da bayramın birinci gününde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir, 2 haftadır yapılan aramalarda bulunamadı. İçişleri Bakanlığı’nca da Leyla için özel bir ekip görevlendirilirken baba Nihat Aydemir, “Gün geçtikçe umudum tükeniyor” dedi.

Ağrı’da Ramazan Bayramının ilk günü Bezirhane Köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla 14’ncü günde aranmaya başlandı. Minik Leyla için çalışmalarda 2 hafta geride kalırken henüz bir gelişme yaşanmadı. Küçük Leyla bugünde Jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği tarafından aranmaya başlandı. Ekipler tarafından metruk evlerde yapılan aramalarda zeminde bulunan toprağın yumuşak olması nedeniyle bazı yerlerde kazma ve küreklerle kazı yapıldı. Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla’nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.

İlk olarak köy çevresinden geçen ve tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği ‘Modül’de kullanıldı. Türkiye’nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik arandı. Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra ‘Modül’ köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Öte yandan kayıp Leyla için İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir ekibin köye gönderileceği öğrenildi. ‘İçişleri Bakanlığı Leyla için özel ekip oluşturdu’ Kızı için devletin tüm imkânları ile yanlarında olduğu ve tüm Türkiye’nin kendilerine destek verdiklerini söyleyen baba Nihat Aydemir, “Jandarma, AFAD herkes Leyla’yı arıyor. Leyla buralarda yok. Yüzde bir milyon kızımı kaçırdılar. Kimin elindeyse Allah rızası için bıraksınlar. Şuan köyde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Allah rızası için hangi merhamet varsa onda benim çocuğumu bıraksın yalvarıyorum ona. Bizde takat kalmadı. Ben kaç gümnür emek yiyemiyorum. Tükendim artık. Bir iz yok. Bütün Türkiye bize dua etsin. Biz duadan başka kızımızı bulamayız. Allah Leyla’yı götüren adamın kalbine de bir merhamet düşürsün. Kızımızı bir yerlere bıraksınlar alalım. Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Bize yardım etsinler” ifadelerini kullandı. (AS-AA)