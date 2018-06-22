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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Leyla’nın aranma çalışmaları havadan böyle görüntülendi Video

Leyla’nın aranma çalışmaları havadan böyle görüntülendi Video

Otluk alanda arama çalışmalarının droneyle görüntülenmesi

Jandarma Bayramlaşma Kız Çocuğu İhbar Hattı Kadavra 

-Arama çalışmalarından detay ve genel görüntüler
-Kadavra ve ceset arama köpeğinin arama çalışması

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla otluk arazide arandı. Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir'i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla 8. günde jandarma ve AFAD köyün yaklaşık 3 kilometre ötesinde bulunan otluk arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı. Arama çalışmaları İHA ekibi tarafından droneyle görüntülendi. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekipler, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı bulmaya çalışıyorlar. "İhbarlar tek noktada toplanacak" Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.
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