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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

ailenin mahkemeden çıkması

Hastane Adli Kontrol Suç Duyurusu Mahkeme Heyeti Trol 

-yakarışlar
-amcanın ambulansa bindirilmesi

( AĞRI )- Dava 2'nci duruşma için ertelendi AĞRI

- Ağrı’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in bugün görülen davasının ilk duruşması 10 saat sürdü. Duruşmada amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluğunun devamına karar verildi.
Bugün sabah Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir’in davasında mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir’in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluğunun devamına, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verildi.
Ayrıca başka tanıkların dinlemesi için Leyla Aydemir davası ikinci duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi. Tutuklama kararı üzerine fenalaşan amca Yusuf Aydemir önce hastaneye, ardından da cezaevine götürüldü.Öte yandan Çetin Kaban, Erol Dursun ve Yılmaz Aydemir’in soruşturma kapsamasında verdikleri ifade ile mahkemede verdikleri ifadelerin farklı olmasından dolayı ‘yalan tanıklık yapmak’ suçundan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Yusuf Aydemir’in tutuklanmasını duyan yakınları sinir krizi geçirdi.
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