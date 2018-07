-Taziyeye gelen vatandaşlar

( AĞRI - HD) Leyla’nın amcası:"Cani bulunsun her kim olursa olsun asılsın"- Acılı aile Leyla’nın katiline idam istiyor AĞRI



- Ağrı’da bayram günü kaybolan ve cansız bedeni 18’nci gününde bulunan minik Leyla’nın acısı dinmiyor. Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü Bezirhane Köyü’nde kaybolan ve bir daha haber alınmayan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla arama kurtarma çalışmalarının 18’nci gününde cansız bedeni bulunmuş 3 gün önce toprağa verilmişti. Acılı aile köyde taziye evinde minik Leyla’nın taziyesini kabul ederken tüm Türkiye’den vatandaşlar hem taziyeye katılıyor hem de ailenin acısını paylaşmak için telefonlarla arayarak destek oluyor. Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda Leyla’nın cenazesini gördüğünü ve bunun bir vahşet olduğunu dile getiren amca Yusuf Aydemir, “ her kim ise bilmiyorum. Allah kahretsin. Faili daha çıkmadı. Devlet çalışıyor. En kısa zamanda bulacak. Bunun idamını istiyoruz. Devlette ve cumhurbaşkanıma diyorum ki bir an önce bunun faili bulunsun. Cani bulunsun her kim olursa olsun asılsın. Başka Leyla’lar ve Eylül’ler ölmesin” ifadelerini kullandı.