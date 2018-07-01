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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Leyla için Batman’dan gelen avcı ekibi dürbünlerle kargaları gözlüyor

Leyla için Batman’dan gelen avcı ekibi dürbünlerle kargaları gözlüyor

Batman'dan gelen avcı ekibinin Leyla'yı köyde araması

Tarım Şili 

-Leyla için kargaların dürbünlerle izlenmesi
-AFAD ekiplerinin çalışması
-Genel detay
-Dere yataklarının aranması

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolan ve 17 gündür bulunamayan minik Leyla’yı aramak için Batman’dan gönüllü olarak Bezirhane Köyü’ne gelen 5 kişilik avcı ekibi tarım arazilerinde arama yaparak dürbünlerle kargaların iz takibini yaptı. ‘Leyla için 5 kişilik avcı ekibi çalışmalara katıldı’ Ağrı merkeze bağlı Bezirhane Köyü’nde 15 Haziran tarihinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla her yerde aranıyor. Köyde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 17’nci güne girilirken Leyla’ya dair herhangi bir iz bulunamadı. AFAD ekipleri, Kızılay, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi bugünde tarım arazileri, metruk evler dere ve sazlıklarda Leyla’yı aradı. Öte yandan Leyla’nın kayboluşunun 17’ci gününde minik Leyla’yı bulmak için Batman Kozluk Avcılar Derneği’nden 5 kişilik gönüllü ekip köye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Gönüllü avcı ekibi Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile çalışmaya başladı.
Türkiye’nin birçok yerini gezen ve doğayı iyi bilen uzman avcı ekibi köyde ilk olarak dere yataklarını aradı. Dere yatağında yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç alamayan avcı ekibi daha sonra çalışmalarını köyün içerisinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık olarak bir saat boyunca köyde bulunan karga sürüsünü dürbünlerle gözlemleyen ve iz takibini yapan avcı ekibi çalışmalarının ilk gününde olumlu bir sonuç elde edemedi. Batman’dan gelen gönüllü avcı ekibinin köyde yaklaşık olarak bir hafta kalacağı öğrenilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından köye gönderilen özel ekipte bugün çalınmalarına devam etti. Kapsamlı ve koordineli bir şekilde Leyla’yı arayan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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