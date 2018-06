Leyla için Ankara’dan kadavra ve ceset arama köpeği getirildi

-Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir ile röportaj

-Arama çalışmaları

-Kadavra ve ceset arama köpeği, detaylar

-Ekiplerden görüntüler

-Her yerde Leyla'nın fotoğrafı

-Vatandaş röportajları

-Arşiv

-Leyla'nın Fotoğrafı



( AĞRI ) -- Leyla'nın kaybolduğu bölgede, beyaz renkli minibüs çocukların kabusu oldu- Valilik kayıp Leyla için ortak kriz masası oluşturdu- Leyla’nın bulunması için 5 bin fotoğrafı bastırıldı AĞRI



- Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları, altıncı gününde de sürüyor. Leyla’nın bulunması için Ankara’dan kadavra ve ceset arama köpeği getirildi.

Valilik kayıp Leyla için ortak kriz masası oluşturarak, 5 bin fotoğrafı bastırıldı. Leyla'nın kaybolduğu bölgede, beyaz renkli minibüs çocukların kabusu oldu. Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı.

Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. 15 Haziran'dan beri jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekiplerin, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı. Bugün de Ankara’dan getirilen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kadavra ve ceset arama köpeği arama çalışmalarına katıldı.

Tüm çabalara karşın izine rastlanmayan Leyla Aydemir'in dedesi Zeki Aydemir, torununun aynı gün köyde görüldüğü belirtilen beyaz renkli minibüstekiler tarafından kaçırıldığını öne sürerek şöyle konuştu: "Arıyoruz, ama bulmadık. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Ama ümitlerim devam ediyor. O araç, bayram günü çocuklara şeker dağıtıyor. Camı kırık bir transit minibüs içinde bir bayan, biri kirli sakallı 2 kişi, bayram sabahı bu bölgeye gelmiş. Sabahın erken saatlerinde çocuklara şeker dağıtıyor. Ne yaptıysa bu araçtakiler yaptı. İçinde bir çocuk varmış. Şüpheler o araç üzerinde” Leyla'nın kaybolduğu bölgede, beyaz renkli minibüs çocukların kabusu haline gelirken jandarma ekipleri de köy ahalisinin ifadelerine başvurdu. Valilik kayıp Leyla için ortak kriz masası oluşturdu Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili arama çalışmalarının sürdürüldüğü, her türlü veri ve ihbarın titizlikle değerlendirildiği açıklandı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken kriz masası oluşturularak her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendirilmektedir" denildi. Valiliğin yazılı açıklamasında, 15 Haziran'da Şükran ve Nihat Aydemir'in kızları Leyla Aydemir'in il merkezine bağlı Bezirhane köyünde kaybolduğu, ailesi ve köy halkı tarafından yapılan aramalarda bulunamadığı kaydedildi. Kayıpla ilgili durumun 155 Polis İmdat İhbar ve 156 Jandarma İmdat hatlarına bildirildiği belirtilen açıklamada, "Kaybolma olayı ile ilgili olarak haberin alınmasına müteakip, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı 16 personel ve köy halkı ile köy içerisinde bulunan bütün boş metruk binalar, ağıllar, ağzı açık çukurlar, dere yatağı ve her yer tek tek aranmıştır. 15 Haziran 2018 günü İl AFAD ekibi bataklık ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine başlamış olup, ayrıca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmiştir. Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun temin edilen son fotoğrafı tüm İlçe Jandarma Komutanlıklarına, bütün yol kontrol noktalarına ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmiştir. İl Merkez ve ilçelerdeki tüm MOBESE kayıtlarına bakılmıştır" denildi. 5 bin fotoğrafı bastırıldı Açıklamada ayrıca, “Kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun 5 bin adet fotoğrafı bastırılarak il genelinde dağıtımı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken kriz masası oluşturularak her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendirilmektedir. Şu ana kadar kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğuyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Arama faaliyetleri devam etmekte olup, her türlü teknik ve imkandan yararlanılmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi. (AA-AA)