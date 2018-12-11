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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
“Leyla'dan Sonra” hayat kurtarıyor

“Leyla'dan Sonra” hayat kurtarıyor

kan bağışından detay ve genel görüntüler

Hastalık Kronik Hastalık Öğrenciler Kan Bağışı Kök Hücre 

-Dr Erhan Aksoy, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Begüm Kara'nın açıklaması

( EDİRNE ) EDİRNE

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, “Leyla'dan Sonra, Bir Dilek Bir Çocuk” sloganıyla kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için gönüllü iyilik hareketinde bulunuyor. Trakya Üniversitesi kampüsünde Kızılayla birlikte hem kan hem de kök hücre bağışı kampanyası düzenleyen gönüllü öğrenciler, kan ve kök hücrenin önemine dikkat çektiler. Kızılay aracında gönüllüler kan ve kök hücre bağışında bulundu. Dr Erhan Aksoy, konunun önemine değinerek, “Kök hücre bağışı ya da kan bağışı yapmak topluma karşı kişilerin en büyük görevlerinden bir tanesi. Sağlıklıyken bunları yapacaksınız ki hastayken aramak zorunda kalmayacaksınız. Biz Kızılay olarak kan bağışının çok büyük bir kısmını karşılamış durumdayız. Bölgemiz ve Türkiye genelinde. Kök hücre kısmında biraz daha farkındalığa ihtiyacımız var” dedi.
“İhtiyacımız olmadan kan verelim” Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kan vermenin insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, “İnsanlarımız kana ihtiyaç duyduğu zaman bizleri ararlar, doktorları ararlar, Kızılay’ı ararlar. Kan arayanlara hep şunu söylüyorum. ‘Siz kan verdiniz mi?’ Lütfen ihtiyacımız olmadan da kan verelim” şeklinde konuştu.
“Onlarla vakit geçiriyoruz” Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Begüm Kara ise, “Leyla'dan sonra, bir dilek bir çocuk” projesinin Edirne’de bir yıldır aktif olduğunu belirterek, “Daha çok çalışma alanımız kronik hastalıkları olan çocuklar. Onların yanına gidiyoruz. ‘Bir dilek bir çocuk” sloganıyla çocukların dileklerini alıyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Onlara daha çok manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz” dedi.
(EY-
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