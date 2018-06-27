Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 8 gündür sürüyor - AĞRI
- Aramalardan detay Ağrı 'da 4 yaşındaki kızın kaybolması - Kentte 13 gün önce ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bölgedeki tandır evleri, ahırlar, inşaatlar, dereler ve kuyularda yoğunlaştırıldıAĞRI (AA) - Ağrı 'da, 13 gün önce ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor.Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alanında uzman 11 kişiden oluşan özel ekip, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül"ün yanı sıra güvenlik korucuları katıldı. Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla arama çalışmalarını köy ve çevresinde artıran ekipler, dere yatakları, araziler ve metruk yerlerde herhangi bir bulguya henüz ulaşamadı.Ekipler köydeki aramalarını tandır evleri, ahırlar, inşaatlar, dereler ve kuyularda yoğunlaştırdı.