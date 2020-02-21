Leyla Aydemir cinayeti davasına 27 Nisan’da devam edilecek Haberi

- Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi. Ağrı Adliyesi'nde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor. Duruşma sonunda tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 27 Nisan’a ertelendi.
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