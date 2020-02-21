Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Leyla Aydemir cinayeti davasına 27 Nisan’da devam edilecek Haberi

Leyla Aydemir cinayeti davasına 27 Nisan’da devam edilecek Haberi

adliye önünden görüntüler

Tutuklu Sanık Cinayet 

-arşiv görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi. Ağrı Adliyesi'nde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor. Duruşma sonunda tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 27 Nisan’a ertelendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı