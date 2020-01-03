Levye ile girdiği dükkandan telefonları böyle çaldı



- Kahramanmaraş’ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, emniyet bekçisi tarafından yakalandı. Hırsızlık anı işyeri kamerasınca görüntülendi. Alınan bilgilere göre, gece yarısı il merkezinde sırt çantasıyla dolaşan bir kişi şüphe üzerine durduran emniyet bekçisi, üst araması yaptı. Sırt çantasında bulunan levye ile iletişim dükkanlarından telefon çaldığı tespit edilen Zekeriya T.’nin (26) 1 ay önce bir işyerinden 13 adet cep telefonu çaldığı belirlendi. İşyerlerinden telefon hırsızlığı yapan Zekeriya T., alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çantasında hırsızlık sonrası kıyafet dahi değiştiren Zekeriya T, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.



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