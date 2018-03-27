Levent'teki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş Levent'te bir kafede dün yaşanan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre saldırı sırasında kafede büyük bir panik yaşanıyor. Boynundan yaralanan kafe çalışanının yardımına arkadaşları koşuyor. Beşiktaş Levent'te Aytekin K. isimli saldırgan, husumet beslediği Süleyman Kutay'a silahlı saldırıda bulunmuş, olayda Kutay ile birlikte bir kafe çalışanı Kerem Kaya boynundan yaralanmıştı. Saldırının yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı kafede Süleyman Kutay ile buluşarak tartışan saldırgan Aytekin K., görevliler tarafından dışarı çıkartılıyor. Bir süre sonra Süleyman Kutay da kafenin üst katından aşağı inerek hesabı ödüyor ve çıkışa yöneliyor. Bu sırada ateş açmaya başlayan saldırgan Kutay'ı ayağından, kafe çalışanı bir kişiyi boynundan vuruyor. Saldırı sırasında kafede yaşanan büyük panik de kameralara yansıyor.

