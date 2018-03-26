Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Levent'te yaşanan silahlı saldırı kamerada

Levent'te yaşanan silahlı saldırı kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Silahlı Saldırı Saldırı 


- Beşiktaş Levent'te bir kafede yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Levent'te bugün bir kafede iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çantalı bir kişi kafenin önünde yere çökmüş vaziyette bekliyor. Bir süre sonra kafeye yönelen şahıs içeri girdikten sonra tekrar dışarı çıkıyor. Silahını hazırlayan saldırgan, ardından kafenin kapısında içeri ateş ediyor Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar zanlıyı sakinleştirmeye çalışıyor. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı