Levent'te yaşanan silahlı saldırı kamerada



- Beşiktaş Levent'te bir kafede yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Levent'te bugün bir kafede iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çantalı bir kişi kafenin önünde yere çökmüş vaziyette bekliyor. Bir süre sonra kafeye yönelen şahıs içeri girdikten sonra tekrar dışarı çıkıyor. Silahını hazırlayan saldırgan, ardından kafenin kapısında içeri ateş ediyor Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar zanlıyı sakinleştirmeye çalışıyor. (ÖFA

