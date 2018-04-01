Leopar tanklarını ilk kullanan askerler 35 yıl sonra bir araya geldi Haberi

-ASKERLERİN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMESİ

-35 YIL ÖNCE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF

-DETAYLAR



( BOLU -HD) BOLU



- Terörle mücadelede etkin rol oynayan Leopar tanklarını askerlik yaptıkları dönemde ilk kez kullanan kişiler olduklarını söyleyen 29 asker arkadaşı, 35 yıl sonra ilk kez Bolu’da bir araya geldiler. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Çerkezköy 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 1982 yılında zorunlu askerlik hizmetini yapan 29 asker arkadaşı, o dönem çektirdikleri ve herbirinde olan askerlik fotoğrafı sayesinde internet üzerinden birbirleriyle irtibat kurdular. Sosyal medya üzerinden eski günlerini yad eden asker arkadaşları, bir araya gelmek için anlaştılar. Bolu’da yaşayan ve 29 askerden birisi olan Ayhan Kara önderliğinde grup Bolu’da bir araya gelmeye karar verdi. Bugünlerde 60’lı yaşlarda olan 29 asker arkadaşı, Türkiye’nin çeşitli illerinden aileleriyle birlikte Bolu’ya geldi. 35 yıl sonra ilk kez bir araya gelen asker arkadaşları, kent merkezinde bulunan bir otelde buluşarak eski günleri anıp, bol bol sohbet etti. “Bu kadroyla Münbiç’e biz girelim” Terörle mücadelede etkin rol oynayan Leopar tanklarını Almanya’dan ilk getiren kadro olduklarını söyleyen Mustafa Keleş, “Türkiye’nin gözbebeği olan leopar tanklarının ilk mürettebatlarıyız. Biz bu tankların 1982 yılında Almanya’dan Türkiye’ye teslimatını gerçekleştirmiş olup, ilk denemelerini ve test sürüşlerini yaptıktan sonra Türk ordusuna teslim etmiş kadroyuz. Şu anda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan şunu istiyoruz; Bize müsaade etsin. Bu kadroyla Münbiç’e biz girelim. Bunun için buradayız. Şuandan sonra ordumuzun emrindeyiz. Türkiye’nin dört bir yanından 29 kişiydik. Hepimiz Türkiye’nin birçok yerinden burada toplandık. 35 yıl sonra internetten eskiden çektirdiğimiz bir fotoğraf aracılığıyla birbirimizi bulduk. Daha sonra Bolu’daki asker arkadaşımız Ayhan Kara’nın önderliğinde Bolu’da bir araya gelmeye karar verdik. Türk ordusunun daima savaşa hazır olduğunu göstermek için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

