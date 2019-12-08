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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze töreninden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenaze namazının kılınması
-Fuat Oktay'ın görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ahmet Başçeri, 77 yaşında hayatını kaybetti. Başçeri için Ankara Kocatepe Camii'nnde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazının ardından Başçeri için cenaze namazı kılındı. Başçeri'nin naaşı toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.
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