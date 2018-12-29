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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - LEFKOŞA İzle

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - LEFKOŞA İzle

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - LEFKOŞA - Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin fotoğrafları oylaması - Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ile röportajLEFKOŞA (AA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin 2018 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Başçeri, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.Büyükelçi Başçeri, "haber" kategorisindeki oyunu Mustafa Hassona'nın çektiği "Gazze'de Türk Bayrağı" isimli fotoğrafa verdi. "Yaşam" kategorisinde oyunu Sezgin Pancar'ın imzasını taşıyan "Türk Yıldızları" isimli fotoğraftan yana kullanan Koç, "spor" kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın çektiği "Baş Başa" isimli fotoğrafı seçti.Anadolu Ajansının, Türkiye'nin sesini uluslararası topluma duyurma konusundaki çabalarını mutlulukla takip ettiğini belirten Başçeri, AA'nın, Türkiye'nin sesi olmaya, dünya haberlerini kamuoyuna duyurmaya gayret ettiğini söyledi.

- "AA, haber fotoğrafçılığında çok başarılı işlere imza atıyor"Büyükelçi Başçeri, Anadolu Ajansının haber fotoğrafçılığında da çok başarılı işlere imza attığını dile getirerek, "Yılın Fotoğrafları" oylaması kapsamında hepsi birbirinden güzel fotoğrafların arasından sadece 3'üne oy vermenin zor olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansının, gelecek yıllarda da güzel fotoğraflarıyla haberi doğru ve hızlı şekilde kamuoyuna duyurma konusundaki kamu görevini başarılı şekilde yapmaya devem edeceğine inandığını belirterek, AA personelinin, diplomatlar ve büyükelçilik çalışanlarının işlerini kolaylaştıran çok yakın çalışma arkadaşları olduğunu söyledi.

A Haber Diplomat Muhabir Kamu Görevi Uluslararası 

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