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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Leblebici esnafı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ÇORUM Haberi

Leblebici esnafı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ÇORUM Haberi

Leblebici esnafı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ÇORUM - Fotoğraf oylamasından görüntüler - Fotoğraflardan görüntüler - Leblebici Sefa Yıldırım'ın konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Çorum 'da leblebici esnafı, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıÇORUM (AA) - Leblebi diyarı olarak bilinen Çorum 'daki leblebici esnafı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Leblebi üretici ve satıcıları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.Şehirde uzun yıllardır leblebicilik yapan Sefa Yıldırım, haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın "Gomis'in gol sevinci" başlıklı fotoğraflarını oyladı.Yıldırım, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Yıldırım, "Fotoğrafları incelemek çok güzel ama oy verirken zorlandım. Çünkü çok güzel kareler var. Özellikle ülkemiz adına önem taşıyan olayların sembolü fotoğraflar çok güzel. Emeği geçen herkesi kutlarım." dedi.
Murat Eryaşar da oyunu haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğrafları için kullandı.

Ebic Muhabir Yurt Dışı İlham Gori 

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