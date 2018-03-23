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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Lavrov'un Vietnam'da Temasları Devam Ediyor

- Lavrov'un Vietnam'da Temasları Devam Ediyor

Lavrov'un Hanoi'deki temasları

( HANOİ ) - Lavrov'un Vietnam'da temasları devam ediyor HANOİ

Avro Strateji Alışveriş Uluslararası Başkent 


- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un resmi ziyaretle geldiği Vietnam'da temasları devam ediyor. Temaslarda bulunmak üzere Vietnam'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Hanoi’de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang ve Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ilişkilere ilişkin konularda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu ve çok yönlü Rus-Vietnam stratejik ortaklıklarını daha da genişletmek için üst düzey anlaşmaların uygulanmasına odaklandı. Siyasi diyaloğu ve çeşitli alanlarda pratik işbirliğini genişletmenin yanı sıra uluslararası sahnede eylemleri koordine etme yönündeki ortak istekleri yeniden teyit edildi. Görüşmelerin ardından taraflar, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ile Vietnam Dışişleri Bakanlığı arasında 2019-2020 için bir işbirliği planı imzaladı.
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