Lavanta bahçesine ziyaretçi akını - EDİRNE

Görüntü Dökümü: - Bahçeden detaylar - Röportaj Edirne 'nin lavanta bahçesine ziyaretçi akını - Edirne 'de kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinin sona ermesiyle tel örgülerle kapatılan lavanta bahçesi vatandaşların akınına uğradı - Kapısı kilitli olan bahçeye tel örgüleri aşarak giren çok sayıda kişi ile gelin ve damatlar lavanta bahçesinde fotoğraf çektirdiEDİRNE (AA) - Edirne 'de kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Lavanta Tarla Günleri"etkinliğinin sona ermesiyle tel örgülerle kapatılan lavanta bahçesi vatandaşların akınına uğruyor.Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen " Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliği sona erdi.Etkinlik kapsamında yüzlerce kişi boyalı bisikletler, sandalye, talika, çerçeve gibi objelerin de bırakıldığı tarlalarda fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.Dört gün süren etkinliğin sona ermesiyle lavanta tarlasının kapısı kilitlenerek ziyarete kapatıldı.Bayram süresince çok sayıda yerli ve yabancı turistin de misafirlik ettiği kentte lavanta tarlasında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar tarlanın önüne gelerek bir süre içeri girmek için çözüm aradı.Kapının kapalı olduğunu görünce bazıları tellerin üstünden bazıları da tel örgüleri aşarak tarlaya girip fotoğraf çektirdi.Bayramda evlilik hazırlığı yapan çiftler de çok sayıda yerli ve yabancı turist gibi fotoğraf çekimleri için lavanta tarlasını tercih etti. - "Lavanta sevgisi engel tanımadı"Bayram tatilini Edirne 'de geçiren Serdar Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilini geçirmek için eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan Edirne 'ye gezmeye geldiğini anlattı. Edirne 'nin tarihi ve kültürel dokusundan çok etkilendiklerini anlatan Pınar, "İstanbul'da eşimle birlikte öğretmenim. Bayram tatili için Edirne 'yi seçtik ve çok da memnun kaldık. Tarihi camiler, hanları gezdik. Buradan geçerken lavanta tarlasını gördük, herkes fotoğraf çektiriyordu, eşim de isteyince biz de durup çektirdik. Baştan tarla kapalı ve tellerin arasından girmeye çekindik, sonra herkesin girdiğini görünce biz de girdik. Zarar vermeden dikkatli bir şekilde fotoğraf çekmeye çalıştık. Lavanta sevgisi engel tanımıyor." dedi. Tarlada fotoğraf çektiren vatandaşlardan Ahmet Özgüven ise tarlanın sadece 3 - 4 gün değil yaz ayları boyunca sürekli açık olması gerektiğini söyledi.
Fotoğraf tutkusu ve lavanta aşkının engel tanımadığını burada gördüğünü anlatan Özgüven, "Gördüğünüz gibi tarlanın demir kapısı kilitli olmasına rağmen herkes bir şekilde engelleri aşarak fotoğraf çektirdi. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ben yetkililere böyle bir yeri kente kazandırdıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.